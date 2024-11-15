Жінки тепер будуть столярами, слюсарами і машиністами — Уряд затвердив перелік професій для працевлаштування жінок

Уряд затвердив експериментальний проект для навчання та працевлаштування жінок у тих сферах, де вони були традиційно недостатньо представлені.

Кабінет міністрів на засіданні 15 листопада затвердив експериментальний проект для навчання та працевлаштування жінок у тих сферах, де вони були традиційно недостатньо представлені.

«Погоджено пропозицію Міністерства економіки, Державного центру зайнятості стосовно реалізації протягом двох років експериментального проекту щодо організації професійного навчання жінок для працевлаштування у сферах, де вони були традиційно недостатньо представлені. Затверджено Порядок реалізації експериментального проекту та перелік професій для професійного навчання жінок для працевлаштування у сферах, де вони були традиційно недостатньо представлені», — зазначив представник Уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Як вказує народний депутат Олексій Гончаренко, у пояснювальній записці зазначається, що через повномасштабне вторгнення в Україні виник дефіцит кадрів, але роботодавці готові залучати жінок на нетипові посади.

Також нардеп оприлюднив перелік професій для навчання жінок для майбутнього працевлаштування.

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