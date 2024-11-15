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По 1000 гривень на людину – Уряд ухвалює порядок реалізації виплат

13:25, 15 листопада 2024
Українці зможуть витратити виплати на оплату українських послуг та товарів.
По 1000 гривень на людину – Уряд ухвалює порядок реалізації виплат
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У своїй засіданні Кабінет Міністрів України приймає рішення, які забезпечують виплату тисячі гривень кожному громадянину в межах програми «Зимова єПідтримка». За ініціативи Президента Володимира Зеленського з 1 грудня кожен українець та кожна українка отримують тисячу гривень для оплати українських послуг і товарів. Про це передбачає прем'єр-міністр Денис Шмигаль .

Ключові деталі програми:

  • Метапроект: забезпечити матеріальну підтримку української родини, допомогти вітчизняним виробникам та надавачам послуг, а також посилити єдність суспільства.
  • Куди можна витратити кошти: на ліки, книжки, одяг, транспортні квитки, комунальні послуги та інші українські товари й послуги.
  • Додаткові можливості: отримані гроші можна буде перерахувати на підтримку української армії через благодійні фонди або рахунки Сил безпеки та оборони.

Програма охоплює як дорослих, так і дітей. Для неповнолітніх витрат можна замовити один із батьків. Уряд вже шукає механізми реалізації виплат: порядок, терміни отримання та перелік місць, де можна заборонити.

Три основні цілі «Зимової єПідтримки»:

  • Матеріальна допомога громадянам.
  • Підтримка українських виробників та економіки.
  • Можливість допомоги українській армії.

Як раніше повідомлялося, словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, кошти від наданої кожному українцю 1000 грн будуть реінвестованим населенням у безпеку й оборону.

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гроші Кабінет Міністрів України Володимир Зеленський Денис Шмигаль

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