По 1000 гривень на людину – Уряд ухвалює порядок реалізації виплат

Українці зможуть витратити виплати на оплату українських послуг та товарів.

У своїй засіданні Кабінет Міністрів України приймає рішення, які забезпечують виплату тисячі гривень кожному громадянину в межах програми «Зимова єПідтримка». За ініціативи Президента Володимира Зеленського з 1 грудня кожен українець та кожна українка отримують тисячу гривень для оплати українських послуг і товарів. Про це передбачає прем'єр-міністр Денис Шмигаль .

Ключові деталі програми:

Метапроект: забезпечити матеріальну підтримку української родини, допомогти вітчизняним виробникам та надавачам послуг, а також посилити єдність суспільства.

Куди можна витратити кошти: на ліки, книжки, одяг, транспортні квитки, комунальні послуги та інші українські товари й послуги.

Додаткові можливості: отримані гроші можна буде перерахувати на підтримку української армії через благодійні фонди або рахунки Сил безпеки та оборони.

Програма охоплює як дорослих, так і дітей. Для неповнолітніх витрат можна замовити один із батьків. Уряд вже шукає механізми реалізації виплат: порядок, терміни отримання та перелік місць, де можна заборонити.

Три основні цілі «Зимової єПідтримки»:

Матеріальна допомога громадянам.

Підтримка українських виробників та економіки.

Можливість допомоги українській армії.

Як раніше повідомлялося, словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, кошти від наданої кожному українцю 1000 грн будуть реінвестованим населенням у безпеку й оборону.

Підпишіться на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA , а також на наш VIBER , сторінку у Facebook та в Instagram , щоб бути в курсі остаточних подій.