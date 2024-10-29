Програма зимової єПідтримки – Денис Шмигаль пояснив мету надання кожному українцю 1000 грн

За словами прем’єр-міністр Дениса Шмигаля, кошти від наданої кожному українцю 1000 грн будуть реінвестовані населенням у безпеку й оборону.

Джерело фото: kmu.gov.ua

Держава готує комплексний пакет зимової підтримки родин – «зимова єПідтримка». Про це зазначив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні Уряду 29 жовтня.

«Перший крок уже ініційований Президентом Володимиром Зеленським. Це програма зимової єПідтримки.

Кожен українець та кожна українка отримають тисячу гривень для оплати українських послуг та деяких українських товарів. У межах цієї програми ставимо перед собою три основні цілі» - зазначив Шмигаль.

Перша – матеріально підтримати українські родини.

«Через війну збільшилась кількість соціально вразливих громадян. І зима – якраз той період, коли вони зіштовхнуться з новими труднощами. Тому даємо їм додатковий ресурс, який можна витратити на оплату послуг, зокрема комунальних, та на оплату деяких товарів, серед яких ліки» - вказав він.

Друга мета – активізувати внутрішній попит на українські послуги.

Як зазначив прем’єр, саме низький попит є одним зі стримувальних факторів для розвитку, зокрема малого й середнього, бізнесу.

«Вже запрацював «Національний кешбек», держава здійснила перші виплати людям. Це понад 37 млн грн. Загалом до програми долучилися 2,4 млн українців та 1470 українських виробників. Якщо «Національний кешбек» акцентує увагу на купівлі українських товарів, то програма зимова єПідтримка більше орієнтована саме на послуги, які надає малий та середній бізнес» - зазначив він.

Третя мета від 1000 грн, за його словами, це продемонструвати єдність українського суспільства для нашої стійкості та перемоги.

«Один із варіантів як витратити кошти за програмою єПідтримка до зими – задонатити на українську армію. Або на офіційні рахунки: United24, Міноборони, Державної прикордонної служби, Національної гвардії України, або ж на рахунок того волонтерського фонду, якому ви довіряєте.

Таким чином частина коштів буде реінвестована населенням у нашу безпеку й оборону» - зазначив він.

Також Денис Шмигаль пояснив механізм реалізації програми.

Так, заявку можна буде подати через Дію протягом зими. Виплати надійдуть на карту «Національного кешбеку», і людина зможе витратити ці кошти протягом 2025 року.

«Важливо, що програма стосується не лише дорослих, але й дітей. Один із батьків зможе замовити виплату на свій рахунок для кожної своєї дитини.

Ми розглядаємо програму зимової єПідтримки як частину великого пакета допомоги українцям» - вказав Шмигаль.

Наступні наші кроки – це зимові субсидії обсягом не менше, ніж минулорічні. А також розширена програма «Доступні ліки», до неї включать нових отримувачів.

За його словами, жовтень українцям уже нараховано 1,4 млрд грн житлових субсидій та пільг, загалом за 10 місяців цього року – близько 29,6 млрд грн було нараховано й виплачено українцям.

Діє спрощений порядок оформлення субсидій, працює автоматичне перепризначення для тих, хто отримував субсидію протягом неопалювального сезону.

Також держава ретельно виконує і буде виконувати свої зобов’язання щодо пенсій. Цього місяця, зокрема пенсіонерам, виплачено 65 млрд грн.

«Таким чином програма зимова єПідтримка разом з іншими соціальними програмами матиме вагомий кумулятивний ефект. Стійкішою стане кожна родина, вся економіка, а головне — наша армія» - підкреслив прем’єр-міністр.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.