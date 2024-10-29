Программа зимней еПоддержки – Денис Шмыгаль объяснил цель предоставления каждому украинцу 1000 грн

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, средства от предоставленной каждому украинцу 1000 грн будут реинвестированы населением в безопасность и оборону.

Источник фото: kmu.gov.ua

Государство готовит комплексный пакет зимней поддержки семей – «зимняя еПоддержка». Об этом отметил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства 29 октября.

«Первый шаг уже инициирован Президентом Владимиром Зеленским. Это программа зимней еПоддержки.

Каждый украинец и каждая украинка получат тысячу гривен для оплаты украинских услуг и некоторых украинских товаров. В рамках этой программы ставим перед собой три основные цели», - отметил Шмыгаль.

Первая – материально поддержать украинские семьи.

«Из-за войны увеличилось количество социально уязвимых граждан. И зима – как раз тот период, когда они столкнутся с новыми трудностями. Поэтому даем им дополнительный ресурс, который можно потратить на оплату услуг, в том числе коммунальных, и на оплату некоторых товаров, среди которых лекарства», - указал он.

Вторая цель – активизировать внутренний спрос на украинские услуги.

Как отметил премьер, именно низкий спрос является одним из сдерживающих факторов для развития, в том числе малого и среднего бизнеса.

«Уже заработал «Национальный кэшбек», государство осуществило первые выплаты людям. Это более 37 млн. грн. В общей сложности к программе присоединились 2,4 млн украинцев и 1470 украинских производителей. Если «Национальный кэшбек» акцентирует внимание на покупке украинских товаров, то программа зимняя поддержка больше ориентирована именно на услуги, которые предоставляет малый и средний бизнес» - отметил он.

Третья цель от 1000 грн., по его словам, это продемонстрировать единство украинского общества для нашей стойкости и победы.

«Один из вариантов как потратить средства по программе еПоддержка к зиме – задонатить на украинскую армию. Либо на официальные счета: United24, Минобороны, Государственной пограничной службы, Национальной гвардии Украины, либо на счет того волонтерского фонда, которому вы доверяете.

Таким образом, часть средств будет реинвестирована населением в нашу безопасность и оборону» - отметил он.

Также Денис Шмыгаль объяснил механизм реализации программы.

Так, заявку можно будет подать через Дию в течение зимы. Выплаты поступят на карту «Национального Кэшбека», и человек сможет потратить эти средства в течение 2025 года.

«Важно, что программа касается не только взрослых, но и детей. Один родитель сможет заказать выплату на свой счет для каждого своего ребенка.

Мы рассматриваем программу зимней еПоддержки как часть большого пакета помощи украинцам» - указал Шмыгаль.

Следующие наши шаги – это зимние субсидии объемом не меньше прошлогодних. А также расширенная программа «Доступное лекарство», в нее включат новых получателей.

По его словам, октябрь украинцам уже начислено 1,4 млрд грн жилищных субсидий и льгот, всего за 10 месяцев этого года – около 29,6 млрд грн было начислено и выплачено украинцам.

Действует упрощенный порядок оформления субсидий, работает автоматическое переназначение для тех, кто получал субсидию в течение неотапливаемого сезона.

Также государство тщательно выполняет и будет выполнять свои обязательства по пенсиям. В этом месяце, в том числе пенсионерам, выплачено 65 млрд грн.

«Таким образом, программа зимняя еПоддержка вместе с другими социальными программами будет иметь весомый кумулятивный эффект. Устойчивее станет каждая семья, вся экономика, а главное — наша армия» - подчеркнул премьер-министр.

Автор: Наталя Мамченко

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