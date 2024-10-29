ВСУ получат 2000 внедорожников HMMWV Humvee от США

США объявили масштабный пакет поддержки на $425 млн.

Источник фото: Motor Media Review

Украина получит 2000 армейских внедорожников HMMWV (Humvee) в рамках нового пакета военной помощи от США на сумму 425 млн долларов, сообщает Forbes. Пакет был объявлен Государственным департаментом США 16 октября 2024 года и включает не только боеприпасы и ракеты, но и значительную партию Humvee, которые имеют широкую сферу применения на поле боя.

Эти внедорожники помогут ВСУ укрепить фронтовые позиции и обеспечат более быстрое продвижение к линиям российских оккупантов. Украинские военные уже имеют опыт работы с Humvee, поскольку на вооружении Украины есть более 3000 таких машин, что облегчит их интеграцию в боевые подразделения.

Внедорожники Humvee являются идеальными для городских условий, где танки и артиллерия имеют ограниченную эффективность, благодаря чему российским войскам придется вести жесткие бои в пешем формате. Кроме того, эти машины могут использоваться как платформы для перевозки тяжелого вооружения, в частности пулеметов и другого оружия.

Украинские военные также адаптируют Humvee для других задач, в частности как мобильные ремонтные платформы, что позволяет осуществлять обслуживание техники прямо на фронте, и как мобильные платформы ПВО, оснащая их зенитными пушками и системами борьбы с беспилотниками.

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