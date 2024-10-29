ЗСУ отримають 2000 позашляховиків HMMWV Humvee від США

США оголосили масштабний пакет підтримки на $425 млн.

Джерело фото: Motor Media Review

Україна отримає 2000 армійських позашляховиків HMMWV (Humvee) у межах нового пакета військової допомоги від США на суму 425 млн доларів, повідомляє Forbes. Пакет був оголошений Державним департаментом США 16 жовтня 2024 року і включає не тільки боєприпаси та ракети, а й значну партію Humvee, які мають широку сферу застосування на полі бою.

Ці позашляховики допоможуть ЗСУ зміцнити фронтові позиції та забезпечать швидше просування до ліній російських окупантів. Українські військові вже мають досвід роботи з Humvee, оскільки на озброєнні України є понад 3000 таких машин, що полегшить їх інтеграцію у бойові підрозділи.

Позашляховики Humvee є ідеальними для міських умов, де танки й артилерія мають обмежену ефективність, завдяки чому російським військам доведеться вести жорсткі бої в пішому форматі. Крім того, ці машини можуть використовуватися як платформи для перевезення важкого озброєння, зокрема кулеметів та іншої зброї.

Українські військові також адаптують Humvee для інших завдань, зокрема як мобільні ремонтні платформи, що дозволяє здійснювати обслуговування техніки прямо на фронті, та як мобільні платформи ППО, оснащуючи їх зенітними гарматами і системами боротьби з безпілотниками.

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