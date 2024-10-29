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Верховна Рада схвалила спрощення процедури списання БПЛА та засобів РЕБ

16:31, 29 жовтня 2024
Йдеться про списання БПЛА, комплексів та систем, які були використані від початку введення воєнного стану та не були списані іншим способом.
Верховна Рада схвалила спрощення процедури списання БПЛА та засобів РЕБ
Джерело фото: finance-news-media
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Верховна Рада 29 жовтня прийняла в першому читанні зміни до статті 4 Закону «Про правовий режим майна у Збройних Силах України» щодо особливої процедури списання військового майна» (законопроект №12067).

Законопроектом пропонується доповнити статтю 4 нормою, що надає право під час дії воєнного стану за погодженням із Головнокомандувачем Збройних Сил України:

  • командувачу виду (окремого роду військ (сил), оперативного командування, повітряного командування) Збройних Сил України,
  • начальнику Головного управління розвідки Міністерства оборони України,
  • голові Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту

прийняти рішення про списання у винятковому порядку наступних апаратів, комплексів, систем та засобів, які були використані від початку введення воєнного стану та не були списані іншим способом на момент прийняття такого рішення:

- усіх безпілотних літальних апаратів,

- безпілотних авіаційних комплексів,

- безпілотних наземних (роботизованих) комплексів,

- безпілотних водних (плаваючих) комплексів або безпілотних систем,

- а також усіх видів (типів) наземної техніки радіоелектронної боротьби.

На думку авторів проекту, прийняття закону сприятиме ефективності обліку та списання окремого військового майна, зменшенню бюрократичного навантаження на командирів та військовослужбовців, що має призвести до більшої концентрації зазначених осіб на прямих актуальних завданнях.

Як зазначає Головне науково-експертне управління парламенту, щодо списання такого майна, втраченого за звичайних умов (тобто не під час бойових дій та не внаслідок ракетних (авіаційних) атак чи інших відповідних проявів збройної агресії проти України) має продовжувати застосовуватися загальний порядок такого списання, визначений відповідно до чинної редакції ст. 4 Закону.

«Що стосується нових положень, якими доповнюється ст. 4 Закону, то їх доцільніше застосовувати щодо списання військового майна, втраченого під час воєнних (бойових) дій та внаслідок ракетних (авіаційних) атак чи інших відповідних проявів збройної агресії проти України» - зазначили у ГНЕУ.

Автор: Наталя Мамченко

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Верховна Рада України

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