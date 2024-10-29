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Українець намагався вивезти до Румунії десятки раритетних фотоапаратів, фото

23:00, 29 жовтня 2024
Виявлені предмети прикордонники вилучили до рішення суду.
Українець намагався вивезти до Румунії десятки раритетних фотоапаратів, фото
Фото: facebook.com/SouthernBorderUkraine
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На Одещині викрили чоловіка, який намагався вивезти до Румунії колекцію раритетних фотоапаратів. Про це повідомило Південне регіональне управління Держприкордонслужби України.

Під час огляду рейсового автобусу марки «MAN», що слідував до Румунії через пункт пропуску «Орлівка», прикордонники Ізмаїльського загону виявили 42 фотоапарати, що ймовірно мають культурну або історичну цінність.

«Фотоапарати ZENIT, ФЕД, Іскра та інші перевозились, як звичайний багаж. Деякі з них виготовлені ще у 30-х роках. Жодних дозвільних документів на їх перевезення 46-річний громадянин України не мав», - повідомили прикордонники.

На чоловіка складено протокол за статтею 471 МКУ. Виявлені предмети вилучено до рішення суду.

Фото: facebook.com/SouthernBorderUkraine

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Державна прикордонна служба

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