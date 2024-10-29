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Украинец пытался вывезти в Румынию десятки раритетных фотоаппаратов, фото

23:00, 29 октября 2024
Обнаруженные предметы пограничники изъяли до решения суда.
Украинец пытался вывезти в Румынию десятки раритетных фотоаппаратов, фото
Фото: facebook.com/SouthernBorderUkraine
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В Одесской области разоблачили мужчину, который пытался вывезти в Румынию коллекцию раритетных фотоаппаратов. Об этом сообщило Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

В ходе осмотра рейсового автобуса марки «MAN», следовавшего в Румынию через пункт пропуска «Орловка», пограничники Измаильского отряда обнаружили 42 фотоаппарата, вероятно, имеющих культурную или историческую ценность.

«Фотоаппараты ZENIT, ФЭД, Искра и другие перевозились как обычный багаж. Некоторые из них сделаны еще в 30-х годах. Никаких разрешительных документов на их перевозку у 46-летнего гражданина Украины не было», - сообщили пограничники.

На мужчину составлен протокол по статье 471 ТКУ. Выявленные предметы изъяты до решения суда.

Фото: facebook.com/SouthernBorderUkraine

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Государственная пограничная служба

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