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Верховная Рада одобрила упрощение процедуры списания БПЛА и средств РЭБ

16:31, 29 октября 2024
Речь идет о списании БПЛА, комплексов и систем, которые были использованы с начала введения военного положения и не были списаны другим способом.
Верховная Рада одобрила упрощение процедуры списания БПЛА и средств РЭБ
Источник фото: finance-news-media
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Верховная Рада 29 октября приняла в первом чтении изменения в статью 4 Закона «О правовом режиме имущества в Вооруженных Силах Украины» об особой процедуре списания военного имущества» (законопроект №12067).

Законопроектом предлагается дополнить статью 4 нормой, предоставляющей право во время действия военного положения по согласованию с Главнокомандующим Вооруженными Силами Украины:

  • командующему виду (отдельного рода войск (сил), оперативного командования, воздушного командования) Вооруженных сил Украины,
  • начальнику Главного управления разведки Министерства обороны Украины,
  • главе Администрации Государственной специальной службы транспорта

принять решение о списании в исключительном порядке следующих аппаратов, комплексов, систем и средств, которые были использованы с начала введения военного положения и не были списаны другим способом на момент принятия такого решения:

- всех беспилотных летательных аппаратов,

- беспилотных авиационных комплексов,

- беспилотных наземных (роботизированных) комплексов,

- беспилотных водных (плавающих) комплексов или беспилотных систем,

– а также всех видов (типов) наземной техники радиоэлектронной борьбы.

По мнению авторов проекта, принятие закона будет способствовать эффективности учета и списания отдельного военного имущества, уменьшению бюрократической нагрузки на командиров и военнослужащих, что приведет к большей концентрации указанных лиц на прямых актуальных задачах.

Как отмечает Главное научно-экспертное управление парламента, относительно списания такого имущества, утраченного при обычных условиях (т.е. не во время боевых действий и не в результате ракетных (авиационных) атак или других соответствующих проявлений вооруженной агрессии против Украины) должен продолжать применяться общий порядок такого списания, определенный в соответствии с действующей редакцией ст. 4 Закона.

«Что касается новых положений, которыми дополняется ст. 4 Закона, то их целесообразнее применять по списанию военного имущества, утраченного во время военных (боевых) действий и в результате ракетных (авиационных) атак или других соответствующих проявлений вооруженной агрессии против Украины» - отметили в ГНЭУ.

Автор: Наталя Мамченко

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Верховная Рада Украины

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