Кабмін замінив голів Держспецзв'язку та Держслужби з питань безпеки на транспорті

Кабмін затвердив нових керівників в державних структурах.

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На своєму засіданні 15 листопада Кабінет Міністрів України ухвалив кадрові рішення. Про це повідомив представник уряду у парламенті Тарас Мельничук.

Звільнено:

- Зборовського Євгена Сергійовича з посади Голови Державної служби України з безпеки на транспорті;

- Мироненка Юрія Миколайовича з посади Голови Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України;

- Лагуніна Микиту Сергійовича з посади заступника Голови Державної служби України з безпеки на транспорті;

- Потія Олександра Володимировича з посади заступника Голови Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України.

Призначено:

- Григоренко Галину Володимирівну першим заступником Міністра культури та стратегічних комунікацій України;

- Корзуна Анатолія Васильовича заступником Міністра енергетики України;

- Потія Олександра Володимировича Головою Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України;

- Лагуніна Микиту Сергійовича Головою Державної служби України з безпеки на транспорті;

- Зборовського Євгена Сергійовича заступником Голови Державної служби України з безпеки на транспорті.

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