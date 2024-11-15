Кабмин заменил глав Госспецсвязи и Госслужбы по вопросам безопасности на транспорте

На своем заседании 15 ноября Кабинет Министров Украины принял кадровые решения. Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук.
Уволены:
- Зборовский Евгений Сергеевич с должности Председателя Государственной службы Украины по безопасности на транспорте;
- Мироненко Юрия Николаевича с должности Председателя Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины;
- Лагунина Никиту Сергеевича с должности заместителя Председателя Государственной службы Украины по безопасности на транспорте;
- Потия Александра Владимировича с должности заместителя Председателя Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины.
Назначены:
- Григоренко Галину Владимировну первым заместителем Министра культуры и стратегических коммуникаций Украины;
- Корзуна Анатолия Васильевича заместителем Министра энергетики Украины;
- Потия Александра Владимировича Председателем Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины;
- Лагунина Никиту Сергеевича Председателем Государственной службы Украины по безопасности на транспорте;
- Зборовского Евгения Сергеевича заместителем Председателя Государственной службы Украины по безопасности на транспорте.
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