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Кабмин изменил критерии бронирования – будет ежемесячная проверка, а для частного сектора нужны «белые» зарплаты в 20 тысяч грн

12:55, 15 ноября 2024
Начисленная средняя зарплата на предприятии и у забронированного работника должна быть не менее 2,5 минимальных зарплат – Денис Шмыгаль.
Кабмин изменил критерии бронирования – будет ежемесячная проверка, а для частного сектора нужны «белые» зарплаты в 20 тысяч грн
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Кабмин обновил критерии бронирования и критерии получения критичности. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Как и обещали, до 15 ноября провели аудит предприятий и организаций, которые имеют статус критических и имеют право бронировать сотрудников. По результатам аудита был выявлен ряд проблемных моментов, которые нужно устранить», - отметил он.

Прежде всего региональные и отраслевые критерии критичности предприятий теперь будут согласовываться с Минобороны и Минэкономики.

Во-вторых, для частного сектора зарплатный критерий и отсутствие долгов перед бюджетом теперь обязательные пункты для бронирования работников.

В частности, начисленная средняя зарплата на предприятии и у забронированного работника должна быть не менее 2,5 минимальных зарплат. Это позволит снизить риск злоупотреблений, когда компании трудоустраивают человека ради «теневой» договоренности о бронировании.

Все бронирования с 1 декабря будут производиться через Дию. Проходит ежемесячный мониторинг предприятий и организаций, чтобы они отвечали всем критериям.

Ответственным министерствам поручено подробно объяснить все аспекты и логику обновленной системы. Необходимо дать исчерпывающие ответы на все вопросы.

Новый порядок будет действовать с 1 декабря. Для всех, у кого уже есть отсрочки, будет переходный период на новые условия до 28 февраля. До этой даты все предприятия должны возобновить бронирование своих работников в соответствии с новыми условиями, независимо от того, как и когда оно происходило.

Автор: Наталя Мамченко

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Денис Шмыгаль бронирование

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Кабмин изменил критерии бронирования – будет ежемесячная проверка, а для частного сектора нужны «белые» зарплаты в 20 тысяч грн

Начисленная средняя зарплата на предприятии и у забронированного работника должна быть не менее 2,5 минимальных зарплат – Денис Шмыгаль.

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