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По 1000 гривен на человека – Правительство принимает порядок реализации выплат

13:25, 15 ноября 2024
Украинцы смогут потратить выплаты на оплату украинских услуг и товаров.
По 1000 гривен на человека – Правительство принимает порядок реализации выплат
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На своем заседании Кабинет министров Украины принимает решение, которое предусматривает выплату тысячи гривен каждому гражданину в рамках программы «Зимняя еПоддержка». По инициативе Президента Владимира Зеленского с 1 декабря каждый украинец и каждая украинка получат тысячу гривен для оплаты украинских услуг и товаров года. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Ключевые детали программы:

  • Цель проекта: обеспечить материальную поддержку украинских семей, помочь отечественным производителям и поставщикам услуг, а также усилить единство общества.
  • Куда можно потратить средства: на лекарства, книги, одежду, транспортные билеты, коммунальные услуги и другие украинские товары и услуги.
  • Дополнительные возможности: полученные деньги можно будет перечислить на поддержку украинской армии через благотворительные фонды или счета Сил безопасности и обороны.

Программа охватывает как взрослых, так и детей. Для несовершеннолетних средства сможет заказать один из родителей. Правительство уже определяет механизмы реализации выплат: порядок, сроки получения и перечень мест, где можно воспользоваться помощью.

Три основные цели «Зимней еПоддержки»:

  • Материальная помощь гражданам.
  • Поддержка украинских производителей и экономики.
  • Возможность помочь украинской армии.

Как ранее сообщалось, по словам премьер-министр Дениса Шмыгаля, средства от предоставленной каждому украинцу 1000 грн будут реинвестированы населением в безопасность и оборону.

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деньги Кабинет Министров Украины Владимир Зеленский Денис Шмыгаль

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