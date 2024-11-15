Конкурс в Апелляционную палату ВАКС – этап тестирования на знание норм права преодолели 49 кандидатов из 61

При этом 8 претендентов на должности судей Апелляционной палаты ВАКС вообще не явились на тестирование.

Источник фото: ВККС

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кандидаты на должности судей Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда 15 ноября 2024 года прошли тестирование общих знаний в сфере права и знаний по специализации Апелляционной палаты ВАКС в рамках конкурса на 10 вакантных должностей судей АП ВАКС.

Напомним, что для того, чтобы пройти к следующему этапу – практическому заданию, кандидатам необходимо набрать 112,5 балла (75%) из 150 максимально возможных баллов. Чтобы ответить на 150 вопросов, кандидатам предоставлено 150 минут.

Всего к тестированию был допущен 61 кандидат на должности судей АП ВАКС.

Однако 15 ноября на тестирование явились всего 53 претендента на должности судей АП ВАКС.

По итогам тестирования, 49 кандидатов прошли тестирование удачно (2 из них получили максимально возможный балл – 150 баллов).

Однако 4 претендента на должности судей АП ВАКС не смогли набрать проходной балл.

Также отметим, что из 11 судей ВАКС, принявших участие в конкурсе, успешно преодолели барьер в виде тестирования 10 судей Антикоррупционного суда.

С результатами тестирования кандидатов на должности судей ВАКС можно ознакомиться ниже:

Напомним, что 14 ноября тестирование также сдавали кандидаты на должности судей ВАКС в качестве первой инстанции.

Автор: Вячеслав Хрипун

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.