Конкурс в Высший антикоррупционный суд — ВККС утвердила результаты тестирования общих знаний

В ВККС также назвали кандидатов, которые были допущены ко второму этапу квалификационного экзамена.

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20 ноября Высшая квалификационная комиссия судей Украины приняла решение об утверждении кодированных и декодированных результатов тестирования общих знаний в сфере права и знаний по специализации соответствующего суда в пределах конкурса на занятие вакантных должностей судей в Высшем антикоррупционном суде и Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда. Об этом сообщил официальный сайт ВККС.

С результатами тестирований можно ознакомиться по ссылкам:

по специализации Высшего антикоррупционного суда как суда первой инстанции

по специализации Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда

Также Высшей квалификационной комиссией судей Украины допущено ко второму этапу квалификационного экзамена – тестирование когнитивных способностей – кандидатов, успешно сдавших тестирование общих знаний в сфере права и знаний по специализации соответствующего суда.

Со списками таких кандидатов можно ознакомиться по ссылкам:

по специализации Высшего антикоррупционного суда как суда первой инстанции

по специализации Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда.

Напомним, кандидаты на должности судей Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда 15 ноября прошли тестирование общих знаний в сфере права и знаний по специализации Апелляционной палаты ВАКС в рамках конкурса на 10 вакантных должностей судей АП ВАКС.

Добавим, 14 ноября тестирование также сдавали кандидаты на должности судей ВАКС в качестве первой инстанции.

Еще сообщалось, что для кандидатов в апелляционные суды и ВАКС уберут сложный тест на IQ и тест на историю украинской государственности.

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