Нидерланды пообещали арестовать премьера Израиля Нетаньяху по ордеру МКС, если он приедет в страну

Как сообщалось, Международный уголовный суд выдал ордер на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны Йоава Галланта.
Нидерланды пообещали соблюдать ордер МУС и арестовать израильского премьера, если тот придет в страну. Об этом заявил министр иностранных дел Нидерландов Каспар Вельдкамп, передает NOS.
По его словам, Нидерланды на 100% выполняют Римский устав, на основе которого функционирует Международный уголовный суд в Гааге.
Глава МИД заверил: если Нетаньяху прибудет в Нидерланды, то будет арестован. Кроме того, страна также прекратят «несущественные» контакты с израильским премьером.
Издание указывает, что пока неизвестно, как решение МУС об ордере на арест Нетаньяху повлияет на запланированную поездку министра иностранных дел Нидерландов на Ближний Восток.
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