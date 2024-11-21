Нидерланды пообещали арестовать премьера Израиля Нетаньяху по ордеру МКС, если он приедет в страну

Глава МИД заявил, что Нидерланды на 100% выполняют Римский устав.

Как сообщалось, Международный уголовный суд выдал ордер на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны Йоава Галланта.

Нидерланды пообещали соблюдать ордер МУС и арестовать израильского премьера, если тот придет в страну. Об этом заявил министр иностранных дел Нидерландов Каспар Вельдкамп, передает NOS.

По его словам, Нидерланды на 100% выполняют Римский устав, на основе которого функционирует Международный уголовный суд в Гааге.

Глава МИД заверил: если Нетаньяху прибудет в Нидерланды, то будет арестован. Кроме того, страна также прекратят «несущественные» контакты с израильским премьером.

Издание указывает, что пока неизвестно, как решение МУС об ордере на арест Нетаньяху повлияет на запланированную поездку министра иностранных дел Нидерландов на Ближний Восток.