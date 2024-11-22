Джо Байден назвав «обурливим» ордер Міжнародного кримінального суду на арешт Нетаньяху та Галанта

Ми завжди будемо разом з Ізраїлем протистояти загрозам його безпеці, - сказав Джо Байден.

Президент США Джо Байден відреагував на рішення Міжнародного кримінального суду щодо видачі ордерів на арешт ізраїльського прем’єр-міністра Беньяміна Нетаньяху та ексміністра оборони Йоава Галланта. Про це повідомляє Білий Дім.

«Видача МКС ордерів на арешт ізраїльських лідерів викликає обурення. Дозвольте мені ще раз чітко заявити: що б не мав на увазі МКС, немає ніякої еквівалентності - жодної - між Ізраїлем і ХАМАС. Ми завжди будемо разом з Ізраїлем протистояти загрозам його безпеці», — наголосив Байден.

Нагадаємо, що Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт прем'єра Ізраїлю Нетаньяху та ексміністра оборони Галланта. Їх звинуватили у нібито злочинах у секторі Газа.

Нідерланди пообіцяли заарештувати прем’єра Ізраїлю Нетаньяху за ордером МКС, якщо він приїде до країни.

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