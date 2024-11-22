Практика судів
  1. У світі

Джо Байден назвав «обурливим» ордер Міжнародного кримінального суду на арешт Нетаньяху та Галанта

13:30, 22 листопада 2024
Ми завжди будемо разом з Ізраїлем протистояти загрозам його безпеці, - сказав Джо Байден.
Джо Байден назвав «обурливим» ордер Міжнародного кримінального суду на арешт Нетаньяху та Галанта
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент США Джо Байден відреагував на рішення Міжнародного кримінального суду щодо видачі ордерів на арешт ізраїльського прем’єр-міністра Беньяміна Нетаньяху та ексміністра оборони Йоава Галланта. Про це повідомляє Білий Дім.

«Видача МКС ордерів на арешт ізраїльських лідерів викликає обурення. Дозвольте мені ще раз чітко заявити: що б не мав на увазі МКС, немає ніякої еквівалентності - жодної - між Ізраїлем і ХАМАС. Ми завжди будемо разом з Ізраїлем протистояти загрозам його безпеці», — наголосив Байден.

Нагадаємо, що Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт прем'єра Ізраїлю Нетаньяху та ексміністра оборони Галланта. Їх звинуватили у нібито злочинах у секторі Газа.

Нідерланди пообіцяли заарештувати прем’єра Ізраїлю Нетаньяху за ордером МКС, якщо він приїде до країни.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

Міжнародний кримінальний суд Джо Байден Ізраїль Нетаньягу

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Справи на суддів будуть розподілятися за новими правилами – опубліковано положення про автоматизовану систему документообігу суду, документ

У новому положенні про автоматизовану систему документообігу суду визначено правила розподілу справ на суддів, повноваження зборів суддів і порядок визначення слідчого судді.

Уряд спростив можливість отримання і передачі генеруючих джерел іонізуючого випромінювання благодійними організаціями та військовими частинами

Спрощено порядок набуття права на придбання і збут рентгенодіагностичних генеруючих джерел іонізуючого випромінювання благодійними організаціями, військовими частинами, закладами, установами сил безпеки та сил оборони.

Кабмін погодив законопроект про виплату 15 млн грн членам родини загиблих під час оборони України з 24 лютого по 25 березня 2022 року

Також цей законопроект буде передбачати необхідність виплатити всю суму одноразової грошової допомоги в 15 млн грн тим, хто отримав лише частину.

Кабмін призначив до Мінюсту нового заступника Євгена Пікалова та державного секретаря Олександра Буханевича

Судячи з декларацій Олександр Буханевич працював до цього керівником служби віце-прем’єр-міністра Ольги Стефанішиної, а Євген Пікалов був начальником департаменту в Нацполіції.

Верховна Рада виключила з кодексів можливість суду надавати строк на примирення подружжя у разі вчинення домашнього насильства

Внесені зміни до Сімейного кодексу та до Цивільного процесуального кодексу, якими скасовано право суду дати строк на примирення чоловіка та жінки, якщо один з них вчинив домашнє насильство.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Марина Гниличенко
    Марина Гниличенко
    суддя Київського районного суду м. Одеси
  • Віктор Панкулич
    Віктор Панкулич
    суддя Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду