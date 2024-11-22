Джо Байден назвал «возмутительным» ордер Международного уголовного суда на арест Нетаньяху и Галанта

Мы всегда будем вместе с Израилем противостоять угрозам его безопасности, – сказал Джо Байден.

Президент США Джо Байден отреагировал на решение Международного уголовного суда по выдаче ордеров на арест израильского премьер-министра Беньямина Нетаньяху и экс-министра обороны Йоава Галланта. Об этом сообщает Белый Дом.

«Выдача МУС ордеров на арест израильских лидеров вызывает негодование. Позвольте мне еще раз четко заявить: что бы ни имел в виду МУС, нет никакой эквивалентности – ни одной – между Израилем и ХАМАС. Мы всегда будем вместе с Израилем противостоять угрозам его безопасности», – подчеркнул Байден.

Напомним, что Международный уголовный суд выдал ордер на арест премьера Израиля Нетаньяху и эксминистра обороны Галланта. Их обвинили в якобы преступлениях в секторе Газа.

Нидерланды пообещали арестовать премьера Израиля Нетаньяху по ордеру МУС, если он приедет в страну.

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