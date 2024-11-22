В трех вузах Украины ликвидировали новые схемы для уклонистов, задержали профессора и доцента

За взятки фигуранты помогали военнообязанным оформить отсрочки от призыва на основании поддельных документов об обучении или «плохом» здоровье.

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Служба безопасности Украины сообщила, что вместе с Национальной полицией ликвидировали три новых схемы уклонения от мобилизации мужчин призывного возраста. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В обмен на взятки фигуранты помогали военнообязанным оформить отсрочки от призыва на основании поддельных документов об обучении или «плохом» здоровье.

Полтавская область

Разоблачен профессор частного вуза, способствовавший зачислению потенциальных призывников на бакалавриат, магистратуру и аспирантуру местного госуниверситета без вступительных экзаменов.

Кроме того, за деньги фигурант предлагал уклонистам фиктивное «лечение» в психдиспансере для дальнейшего их списания с военного учета по состоянию здоровья.

Для реализации обоих «вариантов» злоумышленник использовал личные связи среди должностных лиц образовательной сферы и врачей.

Закарпатская область

Задержали доцента кафедры истории местного университета, когда она брала взятку за незаконное оформление на обучение в вуз «абитуриентов» призывного возраста.

По данным следствия, фигурантка лично «сопровождала» своих клиентов во время формального сдачи ими вступительных экзаменов.

Потом чиновница приносила справки «студентов» в местный ТЦК, где им оформляли отсрочки.

Харьковская область

Подозрение получили местный предприниматель и двое его подельников, которые по схожей «схеме» откладывали мобилизацию для военнообязанных.

Для этого дельцы «устраивали» уклонявшихся в местный колледж, где на самом деле они не учились, а фиктивные справки об образовании предоставлялись в ТЦК.

В настоящее время фигурантам сообщили о подозрении. Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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