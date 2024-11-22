У трьох вишах України ліквідували нові схеми для ухилянтів, затримали професора і доцентку

За хабарі фігуранти допомагали військовозобов’язаним оформити відстрочки від призову на підставі підроблених документів про навчання або «погане» здоров’я.

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Служба безпеки України повідомила, що разом з Національною поліцією ліквідували три нові схеми ухилення від мобілізації чоловіків призивного віку. Про це інформує пресслужба відомства.

В обмін на хабарі фігуранти допомагали військовозобов’язаним оформити відстрочки від призову на підставі підроблених документів про навчання або «погане» здоров’я.

Полтавська область

Викрито професора приватного вишу, який сприяв зарахуванню потенційних призовників на бакалаврат, магістратуру та аспірантуру місцевого держуніверситету без вступних іспитів.

Крім того, за гроші фігурант пропонував ухилянтам фіктивне «лікування» у психдиспансері для подальшого їх списання з військового обліку за станом здоров’я.

Для реалізації обох «варіантів» зловмисник використовував особисті зв’язки серед посадовців освітньої сфери та лікарів.

Закарпатська область

Затримали доцентку кафедри історії місцевого університету, коли вона брала хабар за незаконне оформлення на навчання до вишу «абітурієнтів» призовного віку.

За даними слідства, фігурантка особисто «супроводжувала» своїх клієнтів під час формального складання ними вступних іспитів.

Потім посадовиця приносила довідки «студентів» до місцевого ТЦК, де їм оформлювали відстрочки.

Харківська область

Підозру отримали місцевий підприємець і двоє його спільників, які за схожою «схемою» відтерміновували мобілізацію для військовозобов’язаних.

Для цього ділки «влаштовували» ухилянтів до місцевого коледжу, де насправді вони не навчалися, а фіктивні довідки про освіту надавали до ТЦК.

Наразі фігурантам повідомлено про підозру. Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

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