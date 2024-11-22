Россия применила новый ракетный комплекс «Кедр» – детали о новой баллистике

Ракета «Кедр» с шестью боевыми частями ударила по Днепру.

Источник фото: defence-ua.com

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21 ноября 2024 года государство-агрессор нанесло удар по Украине, использовав баллистическую ракету, вероятно, из комплекса «Кедр». Об этом сообщило Главное управление разведки.

Ракета была запущена из Астраханской области, а время ее подлета к Днепру составило всего 15 минут.

Она была оснащена шестью боевыми частями, каждая из которых содержала шесть суббоеприпасов.

Скорость ракеты на финальном этапе траектории превышала 11 Махов.

Разработчики комплекса «Кедр»:

К созданию этого мобильного ракетного комплекса привлечены ведущие предприятия военно-промышленного комплекса России:

- АО «Корпорация Московский институт теплотехники» (Москва);

- АО «Федеральный научно-производственный центр Титан-Баррикады» (Волгоград);

- АО «Головное особое конструкторское бюро Прожектор» (Москва);

- АО «Концерн Созвездие» (Воронеж);

- АО «Научно-производственное предприятие Спецэнергомеханика» (Москва);

- ООО «Научно-исследовательский центр спецтехники и конверсии Континент» (Москва).

Комплекс «Кедр» проходил тестирование на полигоне «Капустин Яр» (Астраханская область) в октябре 2023 и июне 2024 года.

ГУР МО Украины отмечает, что каждое военное преступление России против Украины не останется безнаказанным. За такие действия агрессор обязательно получит справедливое возмездие.

Как ранее писала « Судебно-юридическая газета», Совет Украина-НАТО соберется на срочную встречу из-за удара новой российской ракеты по Днепру.

Напомним, 21 ноября Россия впервые ударила по Днепру межконтинентальной баллистической ракетой.

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