Международный уголовный суд выдал ордер на арест премьера Израиля Нетаньяху и экс-министра обороны Галланта

МКС указывает, что они несут уголовную ответственность как гражданские начальники за военное преступление посредством нападения на гражданское население.

Международный уголовный суд выдал ордер на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галланта за войну в секторе Газа. Об этом сообщает МУС.

«Палата предварительного производства МКС I отклоняет обжалование Государства Израиль по поводу юрисдикции и выдает ордера на арест Биньямина Нетаньяху и Йоава Галланта», — говорится в сообщении.

Указывается, что Палата предварительного производства МУС выдала ордера на арест Нетаньяху и Галланта, за преступления против человечности и военные преступления, совершенные, по меньшей мере, с 8 октября 2023 года по меньшей мере 20 мая 2024 года, дня, когда прокуратура подала ходатайство об ордерах на арест.

МУС добавляет, что Палата нашла основания полагать, что Нетаньяху и Галлант несут уголовную ответственность как гражданские начальники за военное преступление в виде умышленного нападения на гражданское население.

Ранее сообщалось, что премьер Израиля Нетаньяху уволил министра обороны Галланта. Его должность занял Исраэль Кац, ранее возглавлявший МИД.