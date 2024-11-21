Международный уголовный суд выдал ордер на арест премьера Израиля Нетаньяху и экс-министра обороны Галланта

Международный уголовный суд выдал ордер на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галланта за войну в секторе Газа. Об этом сообщает МУС.
«Палата предварительного производства МКС I отклоняет обжалование Государства Израиль по поводу юрисдикции и выдает ордера на арест Биньямина Нетаньяху и Йоава Галланта», — говорится в сообщении.
Указывается, что Палата предварительного производства МУС выдала ордера на арест Нетаньяху и Галланта, за преступления против человечности и военные преступления, совершенные, по меньшей мере, с 8 октября 2023 года по меньшей мере 20 мая 2024 года, дня, когда прокуратура подала ходатайство об ордерах на арест.
МУС добавляет, что Палата нашла основания полагать, что Нетаньяху и Галлант несут уголовную ответственность как гражданские начальники за военное преступление в виде умышленного нападения на гражданское население.
Ранее сообщалось, что премьер Израиля Нетаньяху уволил министра обороны Галланта. Его должность занял Исраэль Кац, ранее возглавлявший МИД.
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