Прем'єр Ізраїлю Нетаньяху звільнив міністра оборони Йоава Галланта

Його посаду обійняв Ісраель Кац, який раніше очолював МЗС.

Фото: Reuters

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху звільнив міністра оборони Йоава Галланта. Про це повідомляє The Jerusalem Post.

Його посаду обійняв Ісраель Кац, який раніше очолював МЗС.

За словами Нетаньяху, між ним та Галлантом «виникли серйозні розбіжності щодо управління».

Міністром закордонних справ, у свою чергу, призначено Гідеона Саара.

«Мій найвищий обов'язок як прем'єр-міністра Ізраїлю - захистити безпеку Ізраїлю і привести нас до вирішальної перемоги», - йдеться в заяві Нетаньяху.

«Під час війни, як ніколи, важлива цілковита довіра між прем’єр-міністром і міністром оборони. На жаль, хоча спочатку ми мали цю довіру і багато чого досягли в перші місяці кампанії, протягом останніх місяців ця довіра між мною і міністр оборони послабився», - додав Нетаньяху.

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