Украинские киберспециалисты поздравили с Днем Достоинства взломом 19 российских сайтов

Хакеры взломали сайты российских предприятий на оккупированных территориях.

Источник фото: СтратКом ВСУ

21 ноября, в День Достоинства и Свободы, украинские киберспециалисты осуществили взлом 19 сайтов российских предприятий, которые работают на временно оккупированных территориях. Об этом сообщает СтратКом ВСУ.

«Украинские киберспециалисты опубликовали поздравления с 11-й годовщиной Революции Достоинства на российских сайтах предприятий, действующих на временно оккупированных территориях Украины и поддерживающих агрессию», - говорится в сообщении.

На главных страницах этих сайтов вместо привычного контента появилось изображение разорванной цепи - символа свободы, за которую украинцы борются с 2013 года, когда началась Революция Достоинства.

«Вместо первых страниц на сайтах разместили изображение разорванной цепи. Так напомнили о свободе - ценности, за которую украинцы вышли на Майдан 21 ноября 2013 года», - добавили в СтратКом ВСУ.

Взлом охватил ресурсы 19 предприятий в Крыму, а также на оккупированных частях Херсонской, Донецкой и Луганской областей. Кроме символического месседжа, киберспециалисты передали Силам обороны Украины информацию, полученную во время операции, которая может иметь стратегическую ценность.

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