У Кривому Розі через мобілізацію нема кому включати опалення в будинках

У Кривому Розі досі важка ситуація із опалювательним сезоном. Наразі без опалення у місті майже тисяча будинків, 130 тисяч абонентів, 11 лікарень, 43 навчальні заклади.
В АТ "Криворізька теплоцентраль" пояснили причини, чому важка ситуація із опаленням:
"Попри все вищезазначене, Криворізька ТЦ цілодобово вживає всі необхідні заходи, аби забезпечити споживачів теплом", - заявили в компанії.
Як раніше стало відомо, у Міністерстві розвитку громад та територій повідомили про критичну ситуацію з опалювальним сезоном у Кривому Розі.
Віцепрем'єр-міністр із відбудови України – міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба заявив, що теплопостачання планують відновити до 8 грудня.
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