Практика судів
  1. В Україні

У Кривому Розі через мобілізацію нема кому включати опалення в будинках

09:54, 24 листопада 2024
Через мобілізацію не вистачає кваліфікованих кадрів, кадровий голод відчули і підрядні організації, залучені до ремонтної кампанії, — заявили у Криворіжтеплоцентраль.
У Кривому Розі через мобілізацію нема кому включати опалення в будинках
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Кривому Розі досі важка ситуація із опалювательним сезоном.  Наразі без опалення у місті майже тисяча будинків, 130 тисяч абонентів, 11 лікарень, 43 навчальні заклади.

В АТ "Криворізька теплоцентраль" пояснили причини, чому важка ситуація із опаленням:

  • у березні 2024 року рахунки Криворізької ТЕЦ були арештовані через багатомільйонні борги підприємства, які накопичились ще з 1998 р. Арешт рахунків заблокував можливість вчасно розпочати ремонтні роботи;
  • через мобілізаційні заходи підприємству не вистачає кваліфікованих кадрів, кадровий голод відчули і підрядні організації, які були залучені до ремонтної кампанії;
  • влітку 2023 року росіяни знищили Каховську ГЕС, що на тривалий час позбавило теплові мережі води. Корозія пошкодила і так зношені труби;
  • обстріли критичної інфраструктури міста призводять до гідроударів, які є руйнівними для пошкоджених мереж.

"Попри все вищезазначене, Криворізька ТЦ цілодобово вживає всі необхідні заходи, аби забезпечити споживачів теплом", - заявили в компанії.

Як раніше стало відомо, у Міністерстві розвитку громад та територій повідомили про критичну ситуацію з опалювальним сезоном у Кривому Розі.

Віцепрем'єр-міністр із відбудови України – міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба заявив, що теплопостачання планують відновити до 8 грудня.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Кривий Ріг мобілізація опалення

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховна Рада схвалила законопроект про реформу МСЕК, який передбачає зміни до закону про мобілізацію щодо правил надання відстрочки

Замість МСЕК інвалідність буде встановлюватися за рішенням експертної команди з оцінювання.

Верховна Рада прийняла закон про поновлення прав засуджених осіб та осіб, взятих під варту, у зв’язку з неналежними умовами тримання – що він передбачає

До заходів щодо запобігання триманню засуджених в неналежних умовах будуть відноситися переведення до іншої камери з належними умовами тримання, переведення до іншої установи виконання покарань та інші

Відсутність грошей в бюджеті на виконання судового рішення про соцвиплати буде підставою звільнення керівника держоргану від штрафу – Верховна Рада ухвалила закон

Верховна Рада прийняла у цілому закон, яким пропонується штрафувати керівників держорганів за невиконання судових рішень, але при цьому дозволити звільняти їх від штрафу у разі відсутності грошей в бюджеті.

Справи ліквідованого Окружного адміністративного суду міста Києва нарешті розподілені між судами та вже скоро будуть передані до судів

Підготовлено до передачі до судів вже 30% справ, а доставляти їх буде Служба судової охорони.

Нова криза у відносинах між ВККС та ГРД – громадськість звинуватила колегію ВККС у небажанні враховувати її позицію, але в Комісії вважають, що діють у межах закону

Громадська рада доброчесності звинуватила ВККС у порушенні «таємних» домовленостей стосовно кваліфікаційного оцінювання суддів, тоді як в Комісії кажуть, що не можуть постійно відкладати співбесіди з суддями.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олена Кунець
    Олена Кунець
    суддя Сумського окружного адміністративного суду
  • Максим Бужанський
    Максим Бужанський
    член Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності
  • Юлія Бойченко
    Юлія Бойченко
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду