У Кривому Розі через мобілізацію нема кому включати опалення в будинках

Через мобілізацію не вистачає кваліфікованих кадрів, кадровий голод відчули і підрядні організації, залучені до ремонтної кампанії, — заявили у Криворіжтеплоцентраль.

У Кривому Розі досі важка ситуація із опалювательним сезоном. Наразі без опалення у місті майже тисяча будинків, 130 тисяч абонентів, 11 лікарень, 43 навчальні заклади.

В АТ "Криворізька теплоцентраль" пояснили причини, чому важка ситуація із опаленням:

у березні 2024 року рахунки Криворізької ТЕЦ були арештовані через багатомільйонні борги підприємства, які накопичились ще з 1998 р. Арешт рахунків заблокував можливість вчасно розпочати ремонтні роботи;

через мобілізаційні заходи підприємству не вистачає кваліфікованих кадрів, кадровий голод відчули і підрядні організації, які були залучені до ремонтної кампанії;

влітку 2023 року росіяни знищили Каховську ГЕС, що на тривалий час позбавило теплові мережі води. Корозія пошкодила і так зношені труби;

обстріли критичної інфраструктури міста призводять до гідроударів, які є руйнівними для пошкоджених мереж.

"Попри все вищезазначене, Криворізька ТЦ цілодобово вживає всі необхідні заходи, аби забезпечити споживачів теплом", - заявили в компанії.

Як раніше стало відомо, у Міністерстві розвитку громад та територій повідомили про критичну ситуацію з опалювальним сезоном у Кривому Розі.

Віцепрем'єр-міністр із відбудови України – міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба заявив, що теплопостачання планують відновити до 8 грудня.

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