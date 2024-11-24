В Кривом Роге из-за мобилизации некому включать отопление в домах

Из-за мобилизации не хватает квалифицированных кадров, кадровый голод почувствовали и подрядные организации, вовлеченные в ремонтную кампанию, — заявили в Криворожтеплоцентраль.

В Кривом Роге до сих пор тяжелая ситуация с отопительным сезоном. В настоящее время без отопления в городе почти тысяча домов, 130 тысяч абонентов, 11 больниц, 43 учебных заведения.

В АО "Криворожская теплоцентраль" объяснили причины, почему тяжелая ситуация с отоплением:

в марте 2024 года счета Криворожской ТЭЦ были арестованы из-за многомиллионных долгов предприятия, которые накопились еще с 1998 г. Арест счетов заблокировал возможность своевременно приступить к ремонтным работам;

из-за мобилизационных мероприятий предприятию не хватает квалифицированных кадров, кадровый голод почувствовали и подрядные организации, привлеченные к ремонтной кампании;

летом 2023 года россияне уничтожили Каховскую ГЭС, что надолго лишило тепловые сети воды. Коррозия повредила и так изношенные трубы;

обстрелы критической инфраструктуры города приводят к гидроударам, разрушительным для поврежденных сетей.

"Несмотря на все вышеперечисленное, Криворожская ТЦ круглосуточно принимает все необходимые меры, чтобы обеспечить потребителей теплом", - заявили в компании.

Как ранее стало известно, в Министерстве развития общин и территорий сообщили о критической ситуации с отопительным сезоном в Кривом Роге.

Вицепремьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Алексей Кулеба заявил, что теплоснабжение планируют возобновить до 8 декабря.

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