В Кривом Роге из-за мобилизации некому включать отопление в домах

В Кривом Роге до сих пор тяжелая ситуация с отопительным сезоном. В настоящее время без отопления в городе почти тысяча домов, 130 тысяч абонентов, 11 больниц, 43 учебных заведения.
В АО "Криворожская теплоцентраль" объяснили причины, почему тяжелая ситуация с отоплением:
"Несмотря на все вышеперечисленное, Криворожская ТЦ круглосуточно принимает все необходимые меры, чтобы обеспечить потребителей теплом", - заявили в компании.
Как ранее стало известно, в Министерстве развития общин и территорий сообщили о критической ситуации с отопительным сезоном в Кривом Роге.
Вицепремьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Алексей Кулеба заявил, что теплоснабжение планируют возобновить до 8 декабря.
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