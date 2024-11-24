Подготовка автомобиля к зиме – на что обратить внимание

Патрульная полиция предоставила рекомендации по подготовке автомобиля к зимнему сезону.

С приближением зимы водителям важно подготовить свои автомобили к сложным погодным условиям. Ноябрь – это время, когда стоит позаботиться о техническом состоянии авто во избежание неожиданностей на заснеженных и скользких дорогах.

В патрульной полиции Одесской области напоминают, что нужно проверить при подготовке автомобиля к зиме:

Аккумулятор

Именно с наступлением морозов могут возникать проблемы с запуском двигателя, поэтому заранее позаботьтесь об исправности батареи.

Моторная смазка

Вязкость смазки оказывает значительное влияние на работу двигателя. Перед сезоном холодов следует проверить и при необходимости заменить масло и масляный фильтр.

Тормозная система

Также при техническом обслуживании следует обратить внимание на состояние тормозных колодок, подтянуть трос ручного тормоза.

Зимняя резина – обязательное условие зимы

Следует ответственно относиться к перепадам температурного режима и осадков, поскольку это влияет на состояние дорожного покрытия и тормозной путь транспортного средства. Зимние шины позволяют автомобилю не скользить и уверенно держать дорогу даже в условиях гололеда или снега.

Щетки стеклоочистителя и жидкость стеклоомывателя

Щетки стеклоочистителя должны хорошо очищать поверхность во время осадков и разрешать водителю следить за дорожной обстановкой. Специальная жидкость для стеклоомывателя зимой помогает избавиться от льда и снега на лобовом стекле и не замерзает во время мороза. Старайтесь всегда иметь в авто запас жидкости стеклоомывателя, чтобы долить в случае необходимости.

Аварийный набор в автомобиле

В случае непредвиденной ситуации в автомобиле всегда должны быть некоторые инструменты и средства первой помощи: домкрат и запасное колесо, прикуривающие провода, канистра зимнего стеклоомывателя, скребок со щеткой, которые помогут очистить авто от снега и льда, буксировочный трос, запасные перчатки, куртка покрывало.

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