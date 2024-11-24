Підготовка автомобіля до зими — на що звернути увагу

Патрульна поліція надала рекомендації стосовно підготовки автомобіля до зимового сезону.

З наближенням зими водіям важливо підготувати свої автомобілі до складних погодних умов. Листопад – це час, коли варто подбати про технічний стан авто, аби уникнути несподіванок на засніжених і слизьких дорогах.

У патрульній поліції Одеської області нагадують, що потрібно перевірити, готуючи автомобіль до зими:

Акумулятор

Саме з настанням морозів, можуть виникати проблеми з запуском двигуна, тому завчасно подбайте про справність батареї.

Моторне мастило

В'язкість мастила значним чином впливає на роботу двигуна. Перед сезоном холодів варто перевірити та, за необхідності, замінити масло та масляний фільтр.

Гальмівна система

Також під час технічного обслуговування слід звернути увагу на стан гальмівних колодок, підтягнути трос ручного гальма.

Зимова гума — обов'язкова умова зими

Слід відповідально ставитися до перепадів температурного режиму та опадів, адже це впливає на стан дорожнього покриття та гальмівний шлях транспортного засобу. Зимові шини дозволяють автомобілю не ковзати та впевнено тримати дорогу навіть в умовах ожеледиці чи снігу.

Щітки склоочисника та рідина склоомивача

Щітки склоочисника повинні добре очищувати поверхню під час опадів та дозволяти водію стежити за дорожньою обстановкою. Спеціальна рідина для склоомивача взимку допомагає позбутися льоду та снігу на лобовому склі та не замерзає під час морозу. Намагайтеся завжди мати в авто запас рідини склоомивача, щоб долити у разі необхідності.

Аварійний набір в автомобілі

У разі непередбаченої ситуації в автівці завжди повинні бути деякі інструменти та засоби першої допомоги: домкрат та запасне колесо, дроти для прикурювання, каністра зимового склоомивача, скребок зі щіткою, які допоможуть очистити авто від снігу та льоду, буксирувальний трос, запасні рукавички, куртка або покривало.

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