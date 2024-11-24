Страны ЕС не могут выбирать, будут ли они исполнять ордер на арест Нетаньяху — Жозеп Боррель

Государства, подписавшие Римскую конвенцию, обязаны выполнить решение суда, - глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Правительства государств-членов ЕС не имеют права решать, выполнять ли ордера на арест, выданные Международным уголовным судом. Это касается премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галанта. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, сообщает Reuters.

"Государства, подписавшие Римскую конвенцию, обязаны выполнить решение суда. Это не является необязательным", - сказал он.

По его словам, те же обязательства были обязательными для стран, стремящихся присоединиться к ЕС.

"Было бы очень смешно, что у новичков обязательства, которые нынешние члены не выполняют", - констатировал Боррель.

Напомним, что Международный уголовный суд выдал ордер на арест Нетаньяху и Галланта. Их обвинили в якобы преступлениях в секторе Газа.

Нидерланды пообещали арестовать премьера Израиля Нетаньяху по ордеру МУС, если он приедет в страну.

Президент США Джо Байден назвал «возмутительным» ордер Международного уголовного суда на арест Нетаньяху и Галанта.

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