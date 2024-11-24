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Кто из украинцев может выйти на пенсию в 50 лет

12:27, 24 ноября 2024
Многодетные матери имеют право на назначение досрочной пенсии по возрасту.
Кто из украинцев может выйти на пенсию в 50 лет
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Многодетные матери имеют право на досрочный выход на пенсию в возрасте 50 лет при наличии не менее 15 лет страхового стажа. Об этом напомнили в Главном управлении ПФУ в Донецкой области.

Отмечается, что женщины, родившие пятерых или более детей и воспитавших их до шестилетнего возраста, имеют право на назначение досрочной пенсии по возрасту после достижения 50 лет и при наличии не менее 15 лет страхового стажа.

По выбору матери или в случае ее отсутствия, если воспитание пяти или более детей осуществлялось отцом, отцу назначается досрочная пенсия по возрасту после достижения 55 лет и при наличии страхового стажа не менее 20 лет.

Время ухода знеработающей матери за малолетними детьми, но не дольше чем до достижения каждым ребенком трехлетнего возраста, за периоды до 01.01.2004 включается в стаж работы на основании свидетельства о рождении ребенка.

Начиная с 01.01.2004 время ухода за ребенком до достижения им 3-летнего возраста засчитывается в страховой стаж матери при условии, если лицо ухаживает за ребенком до достижения им трехлетнего возраста, и при условии получения пособия по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста.

С 01.01.2005 этот период засчитывается в страховой стаж по данным реестра застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования.

Для назначения досрочной пенсии по возрасту необходимо предоставить следующие документы:

  • заявление;
  • паспорт;
  • свидетельство о браке заявителя (в случае смены фамилии);
  • регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП);
  • трудовую книжку и другие документы, подтверждающие приобретенный страховой стаж;
  • свидетельства о рождении детей;
  • паспорта детей (при наличии).

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