У Держпраці пояснили, як надати відпустку працівнику віком до 18 років у першій рік роботи

Якщо працівник прийнятий на підприємство після затвердження графіка відпусток на поточний рік, то час надання відпустки за перший робочий рік встановлюється у доповненні до графіка відпусток.

Центрально-Західне міжрегіональне управління Держпраці пояснює, як надати відпустку працівнику віком до 18 років у першій рік роботи.

Працівники, які не досягли 18 років, користуються правом на щорічну основну відпустку тривалістю 31 календарний день.

Додаткові пільги з надання відпусток неповнолітнім працівникам передбачені ст. 195 КЗпП України. Працівникам, які не досягли 18 років, щорічні відпустки надаються у слушний для них час. У перший рік роботи відпустка повної тривалості може бути надана за заявою працівника до настання шестимісячного терміну безперервної роботи на цьому підприємстві.

У зв’язку з цим під час складання графіка надання відпусток працедавець у першочерговому порядку враховує побажання неповнолітніх працівників. Якщо ж такий працівник прийнятий на підприємство після затвердження графіка відпусток на поточний рік, то час надання відпустки за перший робочий рік (з урахуванням побажань неповнолітнього) встановлюється у доповненні до графіка відпусток.

Згідно з ч. 5 ст. 80 КЗпП України і ч. 5 ст. 11 Закону про відпустки ненадання впродовж робочого року неповнолітнім працівникам щорічної відпустки забороняється.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.