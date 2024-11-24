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Адміністрація Байдена хотіла публічно закликати прийняти Україну в НАТО, але відмовилася від цієї ідеї

11:05, 24 листопада 2024
У США розглядали можливість публічного заклику до запрошення України до НАТО, але вирішили цього не робити з огляду на малу ймовірність успіху в короткостроковій перспективі — пише Bloomberg.
Адміністрація Байдена хотіла публічно закликати прийняти Україну в НАТО, але відмовилася від цієї ідеї
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Адміністрація президента США Джо Байдена розробляла можливість публічно закликати до ухвалення України до НАТО. Але за підсумком у Білому домі вирішили відмовитися від цього, "з огляду на малу ймовірність успіху у короткостроковій перспективі". Про це пише видання Bloomberg.

Як повідомляється, Байден прагне зміцнити позиції України у війні з РФ до того, як його крісло займе Дональд Трамп.

"Нещодавно вжиті Байденом заходи включають, зокрема, дозвіл вражати військові цілі у глибині РФ", - пише видання.

Також Білий дім оперативно схвалив постачання Україні протипіхотних мін, списав майже 5 млрд доларів боргу України та запровадив санкції проти російського Газпромбанку.

Зазначається, що ця стратегія покликана показати Україні, що має потенціал, і ЗСУ зможуть дати відсіч противнику, якщо бойові дії продовжаться.

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НАТО Джо Байден

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