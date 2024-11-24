Киевское общество обязали вернуть общине в Полтавской области почти 350 тысяч чрезмерно уплаченных средств за газ

Общество обязано вернуть почти 350 тысяч гривен, полученных без законных оснований.

Киевское общество должно вернуть в бюджет Мачуховской территориальной общины на Полтавщине безосновательно полученные средства за газ. Об этом сообщает областная прокуратура.

Установлено, что в декабре 2020 года общество из Киева и гуманитарный отдел исполнительного комитета Мачуховского сельского совета заключили договор о поставках природного газа.

Согласно документу стоимость тысячи кубометров составила 4 тыс. 200 грн. Однако с января по август 2021 года общество инициировало вопрос о заключении дополнительных соглашений и увеличении стоимости за единицу товара более чем на 11 тыс. 600 грн.

То есть, после заключения дополнительных сделок цена за единицу товара увеличилась на 177%.

В целях защиты интересов территориальной общины прокуратура обратилась в общество с иском о признании недействительными заключенных дополнительных соглашений и взыскании излишне уплаченных средств.

Киевское общество обязали вернуть безосновательно полученные почти 350 тысяч гривен.

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