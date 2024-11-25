Практика судов
  1. В Украине

Как физлицу подать заявление о включении в реестр волонтеров

08:32, 25 ноября 2024
Заявление о включении в реестр волонтеров можно подать в контролирующий орган в бумажной или электронной форме.
Как физлицу подать заявление о включении в реестр волонтеров
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Главное управление ГНС в Донецкой области разъяснило, как физлицу подать заявление о включении в реестр волонтеров.

Заявление о включении в Реестр волонтеров можно подать в контролирующий орган в бумажной или электронной форме.

В бумажной форме заявление может быть подано лично, по почте или через уполномоченное лицо (представителя):

- физическим лицом - благотворителем лично - в любой контролирующий орган с предъявлением паспорта или документа, удостоверяющего личность;

- представителем - в контролирующий орган по основному месту учета (местом жительства физического лица - благотворителя), при наличии документа, удостоверяющего личность представителя, и документа, удостоверяющего личность доверителя, или его ксерокопии и доверенности, заверенной нотариально, на проведение соответствующих действий (после предъявления возвращается);

- по почте - в контролирующий орган по месту жительства физического лица - благотворителя, подлинность подписи физического лица - благотворителя на заявлении должен быть заверен нотариально.

В электронной форме заявление № 1-РО (идентификатор формы F1308303) может быть подано через электронный кабинет, через приложение «Моя налоговая» в разделе «Услуги».

На Заявление № 1-РО накладывается электронная подпись, базирующаяся на квалифицированном сертификате электронной подписи физического лица – благотворителя, выданном любым квалифицированным поставщиком электронных доверительных услуг.

Для заполнения и подачи заявления после идентификации в частной части Электронного кабинета в режиме ЭК «Для граждан» находим подрежим «Заявление для волонтеров» или в меню «Дополнительно/Введение отчетности/Создать» выбираем форму с кодом F1308303. , подписать и отправить.

Датой включения физического лица – благотворителя в Реестр волонтеров является дата внесения соответствующей записи в Реестр волонтеров.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

ГНС

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Служба дисциплинарных инспекторов начнет свою деятельность в начале 2025 года – Высший совет правосудия

Хотя Служба дисциплинарных инспекторов будет полностью сформирована в декабре, однако заполнить все должности дисциплинарных инспекторов уже не удастся.

Осужденный и его родственники смогут обращаться в Комиссию по жалобам на ненадлежащие условия содержания, которая получит широкие полномочия

Верховная Рада отнесла к мерам предотвращения содержания осужденных в ненадлежащих условиях перевод в другое учреждение исполнения наказаний.

Для чего нужны новые правила распределения дел в суде и когда они вступят в силу – комментарий председателя Совета судей Украины

Новое Положение об автоматизированной системе документооборота суда вступит в силу только после разработки нового программного обеспечения и отдельного сообщения Совета судей, которое состоится до конца 2024 года.

Хозяйственный суд сможет взыскать штраф до 121 тысячи грн с должника во время судебного контроля за исполнением решения – принят закон

Во время осуществления судебного контроля за исполнением судебного решения суд может взыскать в доход государственного бюджета с ответчика, должника или их руководителей штраф в сумме от 60 560 грн до 121 120 грн – Верховная Рада приняла закон.

Данные медосмотров военнообязанных будут автоматически попадать из Электронной системы здравоохранения в Реестр «Оберег»

Информация о состоянии пригодности мужчин к военной службе будет автоматически попадать из Электронной системы здравоохранения (ЕСОЗ) в Реестр военнообязанных.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Наталія Сидор
    Наталія Сидор
    суддя Львівського окружного адміністративного суду