Заявление о включении в реестр волонтеров можно подать в контролирующий орган в бумажной или электронной форме.

Главное управление ГНС в Донецкой области разъяснило, как физлицу подать заявление о включении в реестр волонтеров.

Заявление о включении в Реестр волонтеров можно подать в контролирующий орган в бумажной или электронной форме.

В бумажной форме заявление может быть подано лично, по почте или через уполномоченное лицо (представителя):

- физическим лицом - благотворителем лично - в любой контролирующий орган с предъявлением паспорта или документа, удостоверяющего личность;

- представителем - в контролирующий орган по основному месту учета (местом жительства физического лица - благотворителя), при наличии документа, удостоверяющего личность представителя, и документа, удостоверяющего личность доверителя, или его ксерокопии и доверенности, заверенной нотариально, на проведение соответствующих действий (после предъявления возвращается);

- по почте - в контролирующий орган по месту жительства физического лица - благотворителя, подлинность подписи физического лица - благотворителя на заявлении должен быть заверен нотариально.

В электронной форме заявление № 1-РО (идентификатор формы F1308303) может быть подано через электронный кабинет, через приложение «Моя налоговая» в разделе «Услуги».

На Заявление № 1-РО накладывается электронная подпись, базирующаяся на квалифицированном сертификате электронной подписи физического лица – благотворителя, выданном любым квалифицированным поставщиком электронных доверительных услуг.

Для заполнения и подачи заявления после идентификации в частной части Электронного кабинета в режиме ЭК «Для граждан» находим подрежим «Заявление для волонтеров» или в меню «Дополнительно/Введение отчетности/Создать» выбираем форму с кодом F1308303. , подписать и отправить.

Датой включения физического лица – благотворителя в Реестр волонтеров является дата внесения соответствующей записи в Реестр волонтеров.

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