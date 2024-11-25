13 тысяч долларов за выезд — на Волыни задержали двух граждан, которые организовывали переправку уклонистов через границу

Военнообязанных планировали переправить вне установленных государственных пунктов пропуска в Румынию.

На Волыни задержаны двое граждан, которые организовывали переправку уклонистов через границу. Об этом сообщает Волынская областная прокуратура.

По данным следствия, ранее судимый житель города Киверцы и его сообщник из Ровенской области предлагали военнообязанным мужчинам за 13 тысяч долларов с каждого переправить их через государственную границу Украины вне установленных государственных пунктов пропуска в Румынию.

Задержаны злоумышленники 19 ноября 2024 года в Луцке после получения от двух клиентов средств за «услугу».

Обеим подозреваемым суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с определением залога в размере 242 тысяч гривен.

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