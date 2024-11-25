13 тисяч доларів за виїзд — на Волині затримали двох громадян, які організовували переправлення ухилянтів через кордон

Військовозобов’язаних планували переправити поза встановленими державними пунктами пропуску до Румунії.

На Волині затримали двох громадян, які організовували переправлення ухилянтів через кордон. Про це повідомляє Волинська обласна прокуратура.

За даними слідства, раніше судимий житель міста Ківерці та його спільник із Рівненської області пропонували військовозобов'язаним чоловікам за 13 тисяч доларів з кожного переправити їх через державний кордон України поза встановленими державними пунктами пропуску до Румунії.

Затримали зловмисників 19 листопада 2024 року у Луцьку після одержання від двох клієнтів коштів за «послугу».

Обом підозрюваним суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із визначенням застави в розмірі 242 тисячі гривень.

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