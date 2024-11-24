Поляки припинили блокування пункту пропуску на кордоні з Україною, — ДПСУ

Пропуск всіх категорій транспортних засобів на цьому напрямку здійснюється у звичайному режимі.

Польські фермери припинили блокування пункту пропуску «Медика – Шегині». Про це повідомляє Держприкордонслужба.

За інформацією, блокування руху вантажним транспортним засобам, яке здійснювали польські фермери перед пунктом пропуску «Медика», завершилось.

На даний час мітингувальники припинили протест. Пропуск всіх категорій транспортних засобів на цьому напрямку здійснюється у звичайному режимі.

Як повідомлялося, 23 листопада зранку польські фермери розпочали страйк перед пунктом пропуску «Медика – Шегині» на кордоні з Україною.

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