Практика судов
  1. В Украине

Поляки прекратили блокировку пункта пропуска на границе с Украиной, — ГПСУ

21:10, 24 ноября 2024
Пропуск всех категорий транспортных средств в этом направлении осуществляется в обычном режиме.
Поляки прекратили блокировку пункта пропуска на границе с Украиной, — ГПСУ
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Польские фермеры прекратили блокировку пункта пропуска «Медика – Шегини». Об этом сообщает Госпогранслужба.

По информации, блокировка движения грузовым транспортным средствам, осуществляемая польскими фермерами перед пунктом пропуска «Медика», завершилась.

В настоящее время митингующие прекратили протест. Пропуск всех категорий транспортных средств в этом направлении осуществляется в обычном режиме.

Как сообщалось, 23 ноября утром польские фермеры начали забастовку перед пунктом пропуска «Медика - Шегини» на границе с Украиной.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

пограничники Государственная пограничная служба

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Хозяйственный суд сможет взыскать штраф до 121 тысячи грн с должника во время судебного контроля за исполнением решения – принят закон

Во время осуществления судебного контроля за исполнением судебного решения суд может взыскать в доход государственного бюджета с ответчика, должника или их руководителей штраф в сумме от 60 560 грн до 121 120 грн – Верховная Рада приняла закон.

Данные медосмотров военнообязанных будут автоматически попадать из Электронной системы здравоохранения в Реестр «Оберег»

Информация о состоянии пригодности мужчин к военной службе будет автоматически попадать из Электронной системы здравоохранения (ЕСОЗ) в Реестр военнообязанных.

Для видеонаблюдения за людьми в общественных местах и на работе предлагают установить четкие правила

Осуществление видеонаблюдения в общественных и публичных местах допускается только в случаях, предусмотренных законодательством, с целью предотвращения, выявления или фиксирования правонарушений и обеспечения общественной безопасности и порядка – Верховная Рада одобрила законопроект за основу.

Верховный Суд пояснил, что применение судом принципа jura novit curia – «суд знает законы» – не безгранично, и при собственной переквалификации иска суд может нарушить право на справедливый суд

Суд обязан применить правильные нормы права, переквалифицировав иск, независимо от ссылок истца, но переквалифицируя иск, суд может нарушить право на справедливый суд как в отношении ответчика, так и в отношении истца – Верховный Суд.

Неизвестный сломал DVD-диск с основным доказательством в деле о государственной измене – апелляционное разбирательство под угрозой

Случаев повреждения DVD с доказательствами в делах становится все больше.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олена Кунець
    Олена Кунець
    суддя Сумського окружного адміністративного суду
  • Максим Бужанський
    Максим Бужанський
    член Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності
  • Юлія Бойченко
    Юлія Бойченко
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду