Поляки прекратили блокировку пункта пропуска на границе с Украиной, — ГПСУ

Пропуск всех категорий транспортных средств в этом направлении осуществляется в обычном режиме.

Польские фермеры прекратили блокировку пункта пропуска «Медика – Шегини». Об этом сообщает Госпогранслужба.

По информации, блокировка движения грузовым транспортным средствам, осуществляемая польскими фермерами перед пунктом пропуска «Медика», завершилась.

В настоящее время митингующие прекратили протест. Пропуск всех категорий транспортных средств в этом направлении осуществляется в обычном режиме.

Как сообщалось, 23 ноября утром польские фермеры начали забастовку перед пунктом пропуска «Медика - Шегини» на границе с Украиной.

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