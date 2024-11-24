Россияне пытаются внедрить искусственный интеллект в «шахеды» для создания роев дронов, — The Guardian

Планируется, что благодаря ИИ беспилотники будут коммуникировать и координировать атаки таким образом, чтобы преодолевать противовоздушную оборону.

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Страна-агрессор постоянно модифицирует беспилотники, пытаясь сделать их более смертоносными. Так, российские кафиры пытаются внедрить искусственный интеллект в «шахеды». Об этом заявляет газета The Guardian со ссылкой на источники среди украинских военных.

Издание указывает, что россияне внедряют искусственный интеллект для создания «роев дронов». Планируется, что благодаря этой технологии беспилотники будут коммуникировать и координировать атаки таким образом, чтобы преодолевать противовоздушную оборону.

В то же время пока неясно, насколько эффективна эта технология.

Один из источников отметил, что россияне производят сотни «шахедов» в неделю.

Обычно против беспилотников используются мобильные огневые группы, однако украинские специалисты пытаются разработать дешевые беспилотники с видом от первого лица (FPV) стоимостью до $1000, сообщило издание.

В то же время разработка осложняется тем, что турбулентный воздушный поток, создающий «шахед» во время полета, оказывает существенное влияние на пилотирование меньшим FPV-дроном, отметило издание.

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