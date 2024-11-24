Росіяни намагаються впровадити штучний інтелект у «шахеди» для створення роїв дронів, — The Guardian

Планується, що завдяки ШІ безпілотники будуть комунікувати та координувати атаки таким чином, аби долати протиповітряну оборону.

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Країна-агресор постійно модифікує безпілотники, намагаючись зробити їх більш смертоносними. Так, російські окупанти намагаються впровадити штучний інтелект у «шахеди». Про це заявляє газета The Guardian із посиланням на джерела серед українських військових.

Видання вказує, що росіяни впроваджують штучний інтелект для створення «роїв дронів». Планується, що завдяки цій технології безпілотники будуть комунікувати та координувати атаки таким чином, аби долати протиповітряну оборону.

Водночас поки незрозуміло, наскільки ефективною може бути ця технологія.

Одне з джерел зазначило, що росіяни виробляють сотні «шахедів» на тиждень.

Зазвичай проти безпілотників використовуються мобільні вогневі групи, проте також українські фахівці намагаються розробити дешеві безпілотники з видом від першої особи (FPV) вартістю до $1000, повідомило видання.

У той же час розробка ускладнюється тим, що турбулентний повітряний потік, який створює «шахед» під час польоту, суттєво впливає на пілотування меншим FPV-дроном, зауважило видання.

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