У Дії з’явиться опція отримання та продовження дозволів на володіння зброєю, — МВС

Єдиний реєстр зброї та електронний кабінет власника зброї суттєво спростив для громадян подачу документів на отримання чи продовження дозволів.

У застосунку Дія з’явиться опція отримання та продовження дозволів на володіння зброєю. Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Богдан Драп’ятий, передає МВС.

Він нагадав, що з червня 2023 року діє Єдиний реєстр зброї та електронний кабінет власника зброї — це суттєво спростило для громадян подачу документів на отримання чи продовження дозволів.

Заступник міністра зазначив, що раніше МВС провело опитування серед користувачів електронного кабінету, яке показало, що громадяни хочуть бачити у його функціоналі мапи тирів та стрільбищ, майстерень з ремонту зброї, магазини зброї.

«Є високий попит на продовження цифровізації послуг, а тому це наш беззаперечний пріоритет у всій системі органів МВС, визначений Міністром внутрішніх справ України Ігорем Клименком», — заявив Драп’ятий.

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