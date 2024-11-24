Дональд Трамп розглядає кандидатуру Брук Роллінз на посаду міністра сільського господарства

Брук Роллінз, за словами Трампа, має сконцентрувати зусилля на захисті американських фермерів.

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Обраний президент США Дональд Трамп планує призначити Брук Роллінз на посаду міністра сільського господарства. Про це повідомляє Reuters.

«Як наш наступний міністр сільського господарства, Брук очолить зусилля із захисту американських фермерів, які справді є опорою нашої країни», — заявив Трамп.

Новообраний президент також зазначив, що вона захищатиме американське продовольче самозабезпечення та відновлюватиме залежні від сільського господарства малі американські міста.

Як повідомляється, Брук Роллінз працювала директором Управління американських інновацій і виконувала обов’язки директора Ради внутрішньої політики під час першого президентського терміну Трампа.

На новій посаді вона контролюватиме сільськогосподарські субсидії, федеральні програми харчування, інспекції м’яса та інші аспекти сільського господарства, харчової та лісової промисловості країни.

«Для мене буде честю боротися за фермерів Америки та сільськогосподарські громади нашої країни», — заявила Роллінз.

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