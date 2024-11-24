Дональд Трамп рассматривает кандидатуру Брук Роллинз на должность министра сельского хозяйства

Брук Роллинз, по словам Трампа, должен сконцентрировать усилия на защите американских фермеров.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Избранный президент США Дональд Трамп планирует назначить Брук Роллинз на должность министра сельского хозяйства. Об этом сообщает Reuters.

«Как наш следующий министр сельского хозяйства Брук возглавит усилия по защите американских фермеров, которые действительно являются опорой нашей страны», — заявил Трамп.

Новоизбранный президент также отметил, что она будет защищать американское продовольственное самообеспечение и восстанавливать зависимые от сельского хозяйства малые американские города.

Как сообщается, Брук Роллинз работала директором Управления американских инноваций и исполняла обязанности директора Совета внутренней политики во время первого президентского срока Трампа.

В новой должности она будет контролировать сельскохозяйственные субсидии, федеральные программы питания, инспекции мяса и другие аспекты сельского хозяйства, пищевой и лесной промышленности страны.

«Для меня будет честью бороться за фермеров Америки и сельскохозяйственные общины нашей страны», - заявила Роллинз.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.