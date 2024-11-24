Следующие 8 недель будут самыми сложными в истории Украины после 1991 года, — посол Украины в Бразилии Мельник

Он призывает украинскую дипломатию активно работать с Дональдом Трампом в этот период, поскольку именно сейчас он вырабатывает подходы по Украине.

Следующие 8 недель будут самыми сложными в истории Украины после года обретения независимости. Об этом заявил посол Украины в Бразилии Андрей Мельник в интервью «Радио Свобода».

В частности, он призвал приложить усилия как дипломатических, так и политических и общественных, которые «должны быть сосредоточены стопроцентно именно на этих восьми критических неделях к инаугурации президента США Дональда Трампа».

«То есть у нас очень мало времени – фактически 20 января инаугурация, уже меньше двух месяцев остается. Все возможные каналы – дипломатические, политические, семейные, общественные, религиозные, какие угодно – нужно для того, чтобы наша дипломатия работала не только в Вашингтоне, но прежде всего в Мар-а-Лаго, на Флориде – там, где большую часть времени проводит новоизбранный президент – для того чтобы действительно нарушить то, что мы ожидаем, проработать там несколько сценариев, как это может быть. Потому что хуже всего то, что действительно какие-то решения будут Украине навязаны через нашу голову», - пояснил посол.

Андрей Мельник убежден, что «следующие восемь недель будут наиболее ответственными и сложными в истории Украины после 1991 года».

«То есть сейчас нужно решать. Когда придет день инаугурация, боюсь, к тому времени уже будет принято решение и тогда нам будет сложнее», - отметил посол.

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