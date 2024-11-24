Как будуть выключать свет 25 ноября – в Укрэнерго анонсировали часы

С 14:00 до 20:00 будет применена одна очередь отключений по всей стране.

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25 ноября в Украине будет применяться одна очередь отключений электроэнергии. Об этом сообщает НЭК «Укрэнерго».

Так, с 14:00 до 20:00 будет применена одна очередь отключений по всей стране.

В Укрэнерго отмечают, что графики могут измениться в течение суток.

«Причина временного введения ограничений – повреждение энергообъектов во время массированной ракетно-дроновой атаки 17 ноября», – говорится в сообщении.

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