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Гоструда ответила, кто осуществляет трудоустройство лиц с инвалидностью в счет нормативов

07:18, 25 ноября 2024
Стало известно, кто должен выполнять установленные нормативы по трудоустройству лиц с инвалидностью.
Гоструда ответила, кто осуществляет трудоустройство лиц с инвалидностью в счет нормативов
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Государственная служба по труду разъяснила, кто осуществляет трудоустройство лиц с инвалидностью в счет нормативов.

Предприятия, учреждения, организации, в том числе предприятия, организации общественных организаций лиц с инвалидностью, физические лица, использующие наемный труд, самостоятельно осуществляют трудоустройство лиц с инвалидностью за счет нормативов рабочих мест.

Ранее мы сообщали, какая ответственность предусмотрена за нарушение норм охраны труда.

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Гоструда инвалидность

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