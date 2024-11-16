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Держпраці нагадує, яка відповідальність передбачена за порушення норм охорони праці

14:27, 16 листопада 2024
Сплата штрафу не звільняє юридичних або фізичних осіб, що використовують найману працю згідно з законодавством, від необхідності усунення порушень у встановлений термін.
Держпраці нагадує, яка відповідальність передбачена за порушення норм охорони праці
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Державна служба з питань праці пояснює,  яка відповідальність передбачена за порушення норм охорони праці.

Закон України «Про охорону праці» передбачаєкримінальну, адміністративну, дисциплінарну та матеріальну відповідальність у разі порушення працівниками законодавства про охорону праці.

За порушення законодавства про охорону праці та невиконання приписів посадових осіб органів виконавчої влади з нагляду за охороною праці юридичні та фізичні особи, які відповідно до законодавства використовують найману працю, притягаються органами виконавчої влади з нагляду за охороною праці до сплати штрафу в порядку, встановленому законом.

Сплата штрафу не звільняє юридичну або фізичну особу, яка відповідно до законодавства використовує найману працю, від усунення виявлених порушень у визначені строки.

Максимальний розмір штрафу не може перевищувати п’яти відсотків середньомісячного фонду заробітної плати за попередній рік юридичної чи фізичної особи, яка відповідно до законодавства використовує найману працю.

Kрім відшкодування шкоди працівникам (внаслідок нещасного випадку чи професійного захворювання), роботодавець повністю відшкодовує збитки іншим підприємствам, громадянам і державі на загальних підставах у зв’язку з заподіянням шкоди при порушенні вимог охорони праці.

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Держпраці

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