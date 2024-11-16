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Гоструда напоминает, какая ответственность предусмотрена за нарушение норм охраны труда

14:27, 16 ноября 2024
Оплата штрафа не освобождает юридических или физических лиц, использующих наемный труд согласно законодательству от необходимости устранения нарушений в установленный срок.
Гоструда напоминает, какая ответственность предусмотрена за нарушение норм охраны труда
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Государственная служба по вопросам труда объясняет, какая ответственность предусмотрена за нарушение норм охраны труда.

Закон Украины «Об охране труда» предусматривает уголовную, административную, дисциплинарную и материальную ответственность при нарушении работниками законодательства об охране труда.

За нарушение законодательства об охране труда и невыполнении предписаний должностных лиц органов исполнительной власти по надзору за охраной труда юридические и физические лица, которые в соответствии с законодательством используют наемный труд, привлекаются органами исполнительной власти по надзору за охраной труда к уплате штрафа в порядке, установленном законом.

Оплата штрафа не освобождает юридическое или физическое лицо, которое в соответствии с законодательством использует наемный труд от устранения выявленных нарушений в определенные сроки.

Максимальный размер штрафа не может превышать пяти процентов среднемесячного фонда заработной платы за предыдущий год юридического или физического лица, использующего в соответствии с законодательством наемный труд.

Кроме возмещения ущерба работникам (в результате несчастного случая или профессионального заболевания), работодатель полностью возмещает ущерб другим предприятиям, гражданам и государству на общих основаниях в связи с причинением вреда при нарушении требований охраны труда.

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Гоструда

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