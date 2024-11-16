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Как подать заявление на выплату недополученной пенсии за умершего пенсионера онлайн

13:51, 16 ноября 2024
Подать заявление на выплату недополученной пенсии за умершего пенсионера можно через вебпортал ПФУ.
Как подать заявление на выплату недополученной пенсии за умершего пенсионера онлайн
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Пенсионный фонд объясняет, как подать заявление на выплату недополученной пенсии за умершего пенсионера онлайн.

Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» передбачено, що сума пенсії, яка належала пенсіонеру і не була отримана у зв’язку з його смертю, виплачується членам сім’ї – по місяць смерті включно.

Подати заяву на виплату недоотриманої пенсії за померлого пенсіонера можна через вебпортал Пенсійного фонду України, авторизувавшись за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП).

Попередньо треба підготувати та завантажити відскановані документи:

  • паспорт заявника;
  • ідентифікаційний код;
  • витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть або довідку про смерть пенсіонера;
  • документи, які підтверджують родинні стосунки з померлим пенсіонером;
  • документи, які підтверджують сумісне проживання з пенсіонером на момент його смерті (довідка ВПО заявника та померлого – за наявності);
  • номер банківського рахунку для перерахування коштів у міжнародному форматі IBAN (вимоги до рахунку).

Для виплати недоотриманої пенсії, яка увійшла до складу спадщини, необхідно надати свідоцтво про право на спадщину.

Важливо враховувати вимоги до сканованих копій документів:

  • виготовляються з оригіналів;
  • мають бути кольоровими, чіткими та читабельними;
  • збережені у форматах JPG або PDF;
  • розмір кожного файлу не має перевищувати 1 МБ;
  • назви файлів мають відповідати виду документа.

Результати опрацювання заяви можна переглянути в розділі «Мої звернення».

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